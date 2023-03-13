Спортсменки Всеволожского района Ленобласти попали в топ-3 на общероссийском турнире по хоккею с мячом

За шесть игр девочки набрали десяток очков.

Как сообщает администрация Всеволожского района Ленинградской области 13 марта, спортсменки из хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» завоевали «серебро» на Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом клуба «Плетёный мяч» в Красноярске. В турнире участвовали девочки 2010-2011 годов рождения.

Каждая из команд провела по 6 игр, в финале встретились спортсмены из Красноярского края, Иркутской, Свердловской и Ленинградской областей. По итогам девочки из 47-го региона набрали 10 очков и стали серебряными призёрами финального этапа Всероссийских соревнований.

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО, vk.com

Ранее стало известно, что спортсмены из Ленобласти завоевали медали на первенстве СЗФО по настольному теннису.