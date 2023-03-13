Спортсмены из Ленобласти завоевали медали на первенстве СЗФО по настольному теннису

В Калининграде завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису. Спортсмены из Ленобласти завоевали семь медалей.Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти
По итогам первенства Ленинградская область завоевала золото общекомандного зачета. Среди юношей победу одержал Руслан Колпаков из Соснового Бора, «серебро» взял Егор Фирсов из Подпорожья, «бронзу» – Станислав Игнашев из Подпорожья, Роман Морозов из Гатчины.
Среди девушек «золото» завоевала Анастасия Проскурякова из Подпорожья, «серебро» — Виктория Осолодкина из поселка Сиверский, «бронзуу» – Валерия Акулова из Подпорожья.
Три юноши и три девушки из Ленобласти выступят в финале первенства России в Чебоксарах.
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