Спортсмены из Ленобласти завоевали медали на первенстве СЗФО по настольному теннису

В Калининграде завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису. Спортсмены из Ленобласти завоевали семь медалей.

Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

По итогам первенства Ленинградская область завоевала золото общекомандного зачета. Среди юношей победу одержал Руслан Колпаков из Соснового Бора, «серебро» взял Егор Фирсов из Подпорожья, «бронзу» – Станислав Игнашев из Подпорожья, Роман Морозов из Гатчины.

Среди девушек «золото» завоевала Анастасия Проскурякова из Подпорожья, «серебро» — Виктория Осолодкина из поселка Сиверский, «бронзуу» – Валерия Акулова из Подпорожья.

Три юноши и три девушки из Ленобласти выступят в финале первенства России в Чебоксарах.