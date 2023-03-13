Из бюджета Петербурга выделят 7,2 млн рублей на «Книжные аллеи»

Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Петербургские писатели и издатели распространяют свои книги, а петербуржцы начинают ещё больше любить читать — сообщает 78.ru.

В 2023 году проект получит 7,2 млн рублей из бюджета Петербурга.

— Субсидия на реализацию этого проекта будет предоставлена социально ориентированной некоммерческой организации, — уточнили в городской администрации.

Фото: vk.com/Книжные аллеи

Ранее стало известно, что Всеволожский Мультицентр ведет набор студентов по направлениям «Цветоводство» и «Газонокосильщик».