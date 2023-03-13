Молодые люди с инвалидностью могут обучиться новым специальностям «Рабочий зеленого хозяйства». Формируется три группы студентов.

Начало обучения по специальности «Цветоводство» 22 мая, «Газонокосильщик» – 19 июня. Получить подробную информацию и записаться на профпробы можно по телефону приемной комиссии +7 921 377-47-47.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.