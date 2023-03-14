55 новых случаев COVID-19 выявлено в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 55 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 марта.

Бокситогорский район: Заборье (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+8), Романовка (+1), п. Углово (+1).

Киришский район: Кириши (+34), Будогощь (+1), Пчева (+1), Могилево (+1), Горчаково (+1), Черенцово (+1), Кусино (+1).

Кировский район: Отрадное (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Важины (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+1) .