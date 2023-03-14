55 новых случаев COVID-19 выявлено в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 55 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 марта.
- Бокситогорский район: Заборье (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+8), Романовка (+1), п. Углово (+1).
- Киришский район: Кириши (+34), Будогощь (+1), Пчева (+1), Могилево (+1), Горчаково (+1), Черенцово (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1), Важины (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
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13.03.2023 83