55 новых случаев COVID-19 выявлено в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 55 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 марта.

  • Бокситогорский район: Заборье (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+8), Романовка (+1), п. Углово (+1).
  • Киришский район: Кириши (+34), Будогощь (+1), Пчева (+1), Могилево (+1), Горчаково (+1), Черенцово (+1), Кусино (+1).
  • Кировский район: Отрадное (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1), Важины (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
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