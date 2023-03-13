В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

В Госдуму РФ внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 год.

Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. Согласно документу, на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 — с 20, в 2026 с 21 года до 30 лет.

При этом 18-летние граждане, которые после 1 января 2024 года захотят пройти военную службу ранее наступления возраста, будут иметь такую возможность.