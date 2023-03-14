Юные хоккеистки из Всеволожска взяли второе место на Всероссийских соревнованиях

В Красноярске завершились Всероссийские соревнования по хоккею с мячом клуба «Плетёный мяч» среди девочек до 13 лет.

Ленинградскую область на турнире представляли спортсменки из Всеволожского района. Они по результатам соревнований заняли второе место. Кроме того, хоккеистку Евгению Шушвал признали лучшим вратарем соревнований.

Всего в финале соревнований встретились команды из Красноярского края, Иркутской, Свердловской и Ленинградской областей. Матчи проходили по круговой системе — каждая команда провела шесть игр.