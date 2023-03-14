Ленобласть привлекает жителей к службе в вооруженных силах России по контракту

Во всех районах Ленинградской области при поддержке местных администраций развернуты пункты отбора контрактников в войсковые части. Цель их работы – ответы на вопросы, разъяснение особенностей и преимуществ контрактной службы в связи с повышенным интересом к ней со стороны населения.

Пункты отбора на контрактную службу обеспечены наглядными информационными материалами, позволяющими кандидатам определиться с выбором. Будущие солдаты и сержанты получат повышенное денежное довольствие, высокий социальный статус, страховое, пенсионное, медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение.

Контракт заключается с теми, кто успешно прошел 3-месячный испытательный срок в учебном центре, пригоден физически и по уровню образования. По завершении контракта военнослужащий сможет не только пролонгировать его, но и воспользоваться беспроцентной льготной военной ипотекой.