В Петербурге с 15 марта запрещается выходить на лед водоемов

Начиная с 15 марта в Петербурге начинает действовать запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте города.

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. С завтрашнего будут усилены рейды по акватории города с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

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Сегодня же Петербург после резкой оттепели утопает в лужах, слякоти и грязи.