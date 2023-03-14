Жителей Ленобласти приглашают к участию в международной премии #Мывместе

Заявочная компания продлится до 15 мая.

Правительство Ленинградской области сообщает о возможности принять участие в международной премии #Мывместе, получить грант, профессиональное признание и новые цели.

В премии могут участвовать только действующие социальные проекты с имеющимися результатами, идеи подавать нельзя. Заявки принимают от граждан России от 14 лет, представителей НКО, малого, среднего и крупного бизнеса, государственных учреждений. Сфер реализации множество — образование, культура, добровольчество, здоровье, медиа, помощь населению, животным, военнослужащим, экология, туризм и другие.

На конкурс можно подать неограниченное количество социальных инициатив.

Ранее стало известно, что Ленобласть привлекает жителей к службе в вооруженных силах России по контракту.