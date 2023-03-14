Из дома директора аэродрома в Юкках украли украшения на 1,5 млн рублей

По информации ivbg.ru, 13 марта около 22:30 в полицию Всеволожского района обратился 55-летний директор одного из областных аэродромов. В его трехэтажном доме на улице Песчаной в Юкках побывал вор.

Добычей злоумышленника стали четыре золотые цепочки, 11 колец, крест, кулон, серьги и часы. Материальный ущерб пострадавшего составил 1,5 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.