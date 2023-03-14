Михаил Боярский заявил о готовности завершить карьеру

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что думает о завершении театральной карьеры.

По его словам, это решение связано с проблемами со здоровьем, в том числе и послековидными осложнениями.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — заявил Боярский « Пятому каналу ».

Помимо этого, Боярский заявил, что хочет больше времени уделять своей супруге и внукам.

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — признался актер.