Мигрант задержан за надругательство над 14-летней в подъезде дома в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Санкт-Петербурга 13 марта обратилась 50-летняя петербурженка. Она сообщила, что около 16:40 в подъезде дома на проспекте Космонавтов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения.

Подозреваемого оперативно задержали в одном из соседних домов. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана, не состоящего на миграционном учете.

Заведено уголовное дело, по которому задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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05.10.2022 3376
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