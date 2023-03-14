Мигрант задержан за надругательство над 14-летней в подъезде дома в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 13 марта обратилась 50-летняя петербурженка. Она сообщила, что около 16:40 в подъезде дома на проспекте Космонавтов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения.

Подозреваемого оперативно задержали в одном из соседних домов. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана, не состоящего на миграционном учете.

Заведено уголовное дело, по которому задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.