Россиянку задержали при попытке вывезти в Турцию монеты царской чеканки

Женщине может грозить реальный срок.

Россиянку задержали в Пулково при попытке вывезти в Турцию золотые монеты царской чеканки — сообщают Невские Новости. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Пулково россиянку, собиравшуюся взять с собой в Стамбул незадекларированные золотые монеты стоимостью 110 828 рублей.

Старинные деньги приравнены к культурным ценностям, поэтому за решение пренебречь декларированием женщине может грозить реальный срок.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Ранее стало известно, что из дома директора аэродрома в Юкках украли украшения на 1,5 млн рублей.