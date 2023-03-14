Принят закон о лишении свободы за фейки о любых участниках СВО

Поправки включают ужесточение наказания за дискредитацию ВС РФ.

Государственная Дума приняла в заключительном третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

— Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы, — написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, поправки ужесточают наказание за дискредитацию ВС РФ за рубежом с 3 до 5 лет за преступление, совершённое в течение года после привлечения к административной ответственности, и с 5 до 7 лет, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

Фото: 78.ru

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