В Ленобласти установили мемориальные доски в честь бойцов СВО

Также памятные таблички посвящены бойцам, погибшим на Северном Кавказе.

Рядовой Олег Морозов из Луги погиб в 2000 году в Комсомольском, уничтожая бандформирования. Старший сержант Евгений Семенов выполнял боевые задачи в ходе проведения спецоперации. Ранее он также участвовал в спецоперации в Сирийской Арабской Республике.

В Войсковицкой СОШ №1 (Гатчинский район Ленинградской области) прошла церемония открытия мемориальных досок памяти военнослужащих, погибших в ходе проведения спецоперации и Северном Кавказе. Участие в мероприятии приняли военнослужащие и ветераны 33 бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцы и школьники возложили цветы и почтили память военнослужащих минутой молчания, рассказали 47channel во вторник, 14 марта, в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ рассказали о подвиге Егора Буракова в ходе СВО.