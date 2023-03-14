Путин: Прошлый год пошел России только на пользу

Прошлый год пошел России только на пользу, страна стала только сильнее, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на определенные издержки, вот, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики», — сказал он на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного

Путин также заявил, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло. Фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал, заметил глава государства.