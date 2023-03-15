Юная лыжница из Ленобласти стала серебряным призером Всероссийских соревнований

Автор: Гузель Галимова
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В Ижевске прошел финальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».

Спортсменка из Всеволожского района Ленобласти Анна Лисицына заняла второе место, уступив сопернице из Московской области 0,1 секунды. Она выступала в возрастной категории 13-14 лет.

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Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Всего 47 регион на турнире представляли 38 спортсменов из Выборгского, Кингисеппского, Всеволожского, Тосненского и Кировского районов.

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14.03.2023 108
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