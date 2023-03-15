Видео: водитель чудом избежал лобового столкновения на Гатчинском шоссе

В Гатчинском районе Ленобласти едва не произошла лобовая авария — один из водителей гнал по «встречке» и не заметил приближающий автомобиль.
На кадрах видно, что машина едет по своей полосе, а навстречу несется легковушка. Водитель вовремя среагировал и вывернул руль. ДТП едва не произошло на Гатчинском шоссе на участке от деревни Пижма до села Воскресенское.
В комментариях пользователи восхитились реакции водителя с регистратором.
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