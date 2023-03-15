Мужчина получил открытую травму головы в Мурино. И зачем-то пытался запутать следы

Травмированного 46-летнего мужчину доставили в 13 марта в одну из больниц Санкт-Петербурга. По словам пострадавшего, он поскользнулся и упал на гололеде на проспекте Культуры.

Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести и вдавленный перелом лобной кости слева. Пациента поместили в нейрохирургическое отделение.

Однако в ходе проверки было установлено, что на самом деле травму мужчина получил на строительной площадке в Мурино. Ему на голову упал мешок со строительным мусором.