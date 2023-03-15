В Русско-Высоцком стартовало строительство водопроводной насосной станции

Завершение работ запланировано на декабрь 2023 года. Работы выполняются по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»

«Специалисты «Леноблводоканала» начали строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами. Мощность в 3800 кубометров обеспечит надежным водоснабжения более 5000 человек жителей Русско-Высоцкого поселения», – рассказал заместитель председателя правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Сейчас на стройплощадке идет устройство котлованов и вертикальная планировка, идет устройство основания под плиту резервуара чистой воды.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 35 станций для очистки питьевой воды и 3 — для очистки стоков, построено больше 30 тысяч метров новых сетей водоснабжения, отремонтировано больше 50 тысяч метров существующих сетей.