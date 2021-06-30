Пенсионерка из Староселья пожаловалась президенту, что ей приходится покупать воду в магазине, потому что из крана течет грязная, либо ее совсем нет.

На «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос о некачественном водоснабжении в Ленинградской области. Пенсионерка из Староселья пожаловалась президенту, что ей приходится покупать воду в магазине, потому что из крана течет грязная, либо ее совсем нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал изданию 47news о проблеме с водой в посёлке Староселье в Выборгском районе.

«Там есть централизованное водоснабжение, но из-за жары увеличился водоразбор и, соответственно, начались перебои с водоснабжением. В «Водоканале» мне сообщили, что поставили более мощный насос, пять дней назад ситуация уже была разрешена. Чистая вода там есть. Вообще, у нас действует программа по чистой воде — появится 108 станций очистки воды, на эти цели уже более 2,5 млрд рублей выделено. Вся программа дойдёт до 4,5 млрд рублей. В больших городах, таких, как Выборг и Кингисепп, также будут новые станции водоочистки. Но дойти до каждой деревни, где всего 10-20 домов, невозможно, что, кстати, подчеркнул и президент», — сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что в администрации Ленобласти подтверждают данную проблему наплывом дачников. Из-за съехавшихся в деревню дачников и садоводой, нагрузка на водопровод увеличилась и давление упало. Жаркая погода и использование воды для полива огородов также способствует ухудшению водоснабжения.