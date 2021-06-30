Пенсионерка из Староселья пожаловалась президенту, что ей приходится покупать воду в магазине, потому что из крана течет грязная, либо ее совсем нет.
На «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос о некачественном водоснабжении в Ленинградской области. Пенсионерка из Староселья пожаловалась президенту, что ей приходится покупать воду в магазине, потому что из крана течет грязная, либо ее совсем нет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал изданию 47news о проблеме с водой в посёлке Староселье в Выборгском районе.
Отметим, что в администрации Ленобласти подтверждают данную проблему наплывом дачников. Из-за съехавшихся в деревню дачников и садоводой, нагрузка на водопровод увеличилась и давление упало. Жаркая погода и использование воды для полива огородов также способствует ухудшению водоснабжения.