В ФосАгро заявили о целях по очередному снижению в ближайшие 5 лет выбросов в окружающую среду

Компания ставит перед собой задачу сокращения негативного влияния на окружающую среду как одну из приоритетных. Как заявили в пресс службе ПАО «ФосАгро», согласно климатической стратегии Группы компаний, объем выбросов на ее предприятиях должен сократиться на 14% к 2028 году.

Стратегия является актуальной реакцией на государственные решения продлить до 2030 года проект «Чистый воздух», в рамках которой вредные выбросы промышленных компаний должны существенно снизиться, а оздоровление водных объектов, средних и малых рек оставаться неотъемлемой частью экологической повестки в их деятельности.

В прошлом году Компания была удостоена номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в конкурсе Ассоциации «Надежный партнер», организованном совместно с Российским экологическим обществом при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Заявленный на конкурс «Проект повышения энергоэффективности: утилизация пара на теплоэлектроцентрали на примере Волховского филиала АО «Апатит» в Ленинградской области (входит в Группу ФосАгро) предусматривает сокращение эмиссии парниковых газов, за счет использования вторичных энергоресурсов при производстве электроэнергии. А также полное обеспечение всех потребителей промышленного комплекса паром необходимых параметров. С 2018 по 2021 год удельная эмиссия парниковых газов первого охвата снижена на 16%. Помимо этого, на территории Волховского филиала АО «Апатит» с прошлого года работает собственная энергогенерирующая установка. Она обеспечивает до 90% потребности комплекса в электроэнергии.

«ФосАгро считает экологическую безопасность производства своим безусловным приоритетом. Успешно внедряются новые решения, реализуются проекты по разным экологическим направлениям. В 2020 году мы сформировали комплексную программу по повышению энергоэффективности, ставшую неотъемлемой частью климатической стратегии Компании», – отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Говоря об аккуратном отношении к водным ресурсам, стоит отметить, что работа Волховского комплекса настроена на замкнутый цикл водооборота, что позволяет забирать и очищать воду любого качества и использовать её в технологическом процессе многократно. Технология способствует экономии большого количества технической воды, забираемой из естественных природных источников, а также позволяет избежать сброса отработанной воды в близлежащие водоёмы. Система заводского водооборота включает в себя два узла очистки, территориально далеко расположенных друг от друга. Один находится в центре завода и собирает промышленно-ливневые стоки с южной части завода, второй – на севере, куда возвращаются стоки с северной части предприятия. Вся стоки собираются сначала в приёмном накопителе, а оттуда распределяются на модернизированные недавно отстойники. Бессточная система включает две ступени очистки. Сначала вода проходит химическую обработку реагентами, а затем поступает на доочистку через песчано-гравийные фильтры.