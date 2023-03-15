Более 200 километров региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2022 год

Дорожники Ленобласти отчитались о проделанной работе за 2022 год.

За 12 месяцев было отремонтировано около 212 километров региональных трасс. При этом треть работ выполнена со значительным опережением графика. Также проведена большая работа по привлечению федеральных средств и запуску строительства крупных дорог во Всеволожском районе, рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Кроме того, в 2022 году стартовали три масштабных проекта: строительство развязки в Кудрово, обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и реконструкция Колтушского шоссе. Работы продолжатся и в 2023 году.

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