Михаил Ильин взял на особый контроль работу УК «СтройСити» в Мурино

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин взял на особый контроль работу управляющей компанией ООО «СтройСити».
Ранее на нее поступили жалобы от жильцов дома №7 на Екатерининской улице в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Они сетовали на плохое состоянии канализационных сетей многоквартирного дома.
Комитету Госжилнадзора поручено незамедлительно принять комплекс действенных мер по понуждению УК к ликвидации последствий аварийной ситуации. Также Михаил Ильин напомнил об ответственности управляющей организации перед собственниками при управлении многоквартирным домом.
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06.03.2023 167