В правительстве Ленобласти обсудили перспективы развития молодежной политики

На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в 2023 году комитетом привлечены дополнительные средства федерального бюджета в размере 36,5 млн рублей.

«Развитие всей сферы, связанной с молодежью Ленинградской области, очень важно. И это большое количество направлений – и культура, и образование, и спорт. Молодежка – это серьезная, интегральная тема», ― сказал зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Большое внимание в деятельности комитета уделяется патриотической работе. Молодёжь в Ленобласти также занимается благоустройством воинских захоронений. Также волонтерская деятельность активистов Ленобласти в прошлом году расширилась за счет акции #МыВместе.

В планах комитета открытие новых коворкингов ― к концу года их количество вырастет с 22 до 29 пространств. Ребята смогут приходить туда без записи, в любое время и день недели.

Как уже ранее писал ivbg.ru, молодежь региона активно вовлечена в деятельность общественных объединений на базе школ и техникумов: в 2019 год таковых было 10 тыс. человек, к 2024 году показатель должен составить 80 тыс. 20% студентов участвует в клубном студенческом движении (план 2024 года — 70%). 30% молодежи задействована в творческой деятельности (план 2024 года – 45%).