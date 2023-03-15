В Ленобласти появится советник губернатора по делам инвалидов

Автор: Гузель Галимова
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Советник губернатора Ленобласти по делам инвалидов будет работать на общественных началах. Кандидатура сейчас обсуждается.

Об этом в своем тг-канале сообщил Александр Дрозденко. Он также по итогам встречи с представителями общественной организации инвалидов поручил:

  • разработать единую для всей области систему 50% льготы на посещение инвалидами спортивных учреждений;
  • проработать каналы реализации мебели, производимой инвалидами;
  • организовать удобную людям систему врачебных комиссий для ежегодного прохождения медико-социальной экспертизы;
  • увеличить с трех месяцев до полугода предприятиям срок возмещения части затрат при трудоустройстве инвалидов;
  • увеличить количество поездок на «Социальном такси» за счет частичной компенсации поездок по желанию пользователя.
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28.02.2023 182
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