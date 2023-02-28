В Госдуме предложили ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Письмо направлено главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT.

Для многих семей с детьми-инвалидами наличие личного транспортного средства является важнейшей жизненной потребностью ввиду невозможности или неудобства перевозки детей с серьезными заболеваниями на общественном транспорте. При этом сегодня не существует единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для данной категории граждан.

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Федоров добавил, что в ряде регионов приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога.

На конец 2022 года в России насчитывалось 725 тысяч детей с инвалидностью.