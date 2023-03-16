Грузовик сгорел на «Скандинавии» – видео

Водители наблюдали горящую грузовую машину 15 марта на 56 километре федеральной трассы «Скандинавия».
В Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на месте работали сотрудники МЧС. Автомобиль находился в первой полосе. О пострадавших не сообщалось.
Кабину и моторный отсек грузовика тушила дежурная смена 109-й пожарной части – восемь человек и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 16:50. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Видео: 47news.ru
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