Яркое северное сияние запечатлели над Ладожским озером – фото

В ночь на 16 марта в Ленинградской области запечатлели северное сияние – зеленые, желтые, красные и фиолетовые полосы, ярко искрившиеся в ночном звездном небе.
Запечатлеть северное сияние удалось Дмитрию Макинскому возле маяка Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».
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