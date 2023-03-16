Яркое северное сияние запечатлели над Ладожским озером – фото

Автор: Сергей Агутин
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В ночь на 16 марта в Ленинградской области запечатлели северное сияние – зеленые, желтые, красные и фиолетовые полосы, ярко искрившиеся в ночном звездном небе.

Запечатлеть северное сияние удалось Дмитрию Макинскому возле маяка Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».

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