Яркое северное сияние запечатлели над Ладожским озером – фото

В ночь на 16 марта в Ленинградской области запечатлели северное сияние – зеленые, желтые, красные и фиолетовые полосы, ярко искрившиеся в ночном звездном небе.

Запечатлеть северное сияние удалось Дмитрию Макинскому возле маяка Вуохенсало на берегу Ладожского озера. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Астро Фото Болото».