Более 160 человек переедут из аварийного жилья в новый дом в Ивангороде

В Ивангороде Кингисеппского района на улице Федюнинского в 2022 году возвели трехэтажный дом. В него из ветхого жилья переедут 169 человек.

В квартирах поклеены обои, сделаны полы, поставлена сантехника и духовые шкафы. На первых этажах распложено жилье для маломобильных граждан. Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, а также парковочные места.

Дом строило Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и подрядчик «Строитель 47». Стоимость проекта – 327 миллионов рублей.

В 2023 году в Ленинградской области предоставят жилье более 3,2 тысячам обитателей аварийных домов. Новые дома построят в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое.