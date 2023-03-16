Во Всеволожске 15 марта задержали нетрезвого местного жителя, который размахивал ножом в пункте выдачи интернет-заказов в ТЦ, угрожал расправой сотруднице и покупательнице с маленьким ребенком.

Около 11:50 в пункт выдачи интернет-заказов пришел мужчина. Сначала он спокойно ожидал своей очереди, затем начал вести себя агрессивно: схватил со стола канцелярский нож, обещал убить сотрудницу и посетительницу с маленьким ребенком.

Женщинам удалось выбежать из магазина и позвать на помощь. Сотрудники ТЦ нажали кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли росгвардейцы и задержал агрессора.

Задержанным оказался ранее судимый за побои уроженец Архангельска. Мужчина также привлекался к административной ответственности за различные нарушения.