Coca-Cola осталась в лидерах по продажам газировки в России

Американский бренд газированных напитков Coca-Cola остался среди лидеров по продажам на российском рынке, несмотря на приостановку производства в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola» (его производят российские заводы Multon Partners). На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company. Однако его доля в продажах по сравнению с 2022 годом упала более чем в три раза — до 14,1%. Тройку замыкают напитки под брендом «Черноголовка».

В десятке популярных осталась и кола, которую производит PepsiCo (она была шестой по продажам с долей 3,7%).