Виталий Лазуткин назначен председателем комитета по строительству Ленобласти

Должность председателя комитета по строительству Ленобласти займет Виталий Лазуткин. Он приступит к своим обязанностям с 20 марта.

«Критерии при принятии решения: реальный опыт работы на стройке, в том числе – на сложных объектах, в том числе – в стрессовых ситуациях», — написал в своем тг-канале Александр Дрозденко.

Виталию Лазуткину предстоит провести аудит управленческого аппарата, сформировать профессиональную команду. Кроме того, объекты высокого качества должны сдаваться строго в срок и без удорожания.

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Виталий Лазуткин ранее руководил строительством Металлургического завода в Киришах, также занимался реализацией инвестиционного проекта «Невская Ратуша».