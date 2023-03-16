281 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 281 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 марта.
- Волосовский район: Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Новая Ладога (+5).
- Всеволожский район: Всеволожск (+26), Кудрово (+3), Янино-1 (+6), Проба (+1), Воейково (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+17), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+4), Старая (+3), Борисова Грива (+1), Романовка (+7), Бабино-2 (+1), д. Мяглово (+1), п. Углово (+3), Рахья (+4), Заневка (+1), Кальтино (+1), Алюмино (+1), Минулово (+1), Тавры (+2), Ладожское Озеро (+1).
- Выборгский район: Выборг (+22), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+10), Светогорск (+10), Каменка (+2), Песочное (+1), Ленинское (+4), Лесогорский (+1), Красная Долина (+3), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+2), Большие Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Пудомяги (+1), Покровская (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Сусанино (+2), Карташевская (+1), Дружноселье (+1), Парицы (+2), массив Учхоз (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+8), Будогощь (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1), Шлиссельбург (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+1), Лаголово (+1).
- Лужский район: Луга (+12), Оредеж (+1), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+12), Вознесенье (+2), Красный Бор (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+16), Гостицы (+3), Черновское (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+23), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Красный Бор (+2), Поги (+1).
Вам будет интересно
Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 943 594 жителя Ленобласти за 2022 год. Благодаря обследованиям у 32 135 человек впервые выявили болезни...
14.03.2023 120