Поезд насмерть сбил молодого человека в Волхове

Тело 20-летнего мужчины со следами наезда поезда нашли 15 марта около 16:00 на железнодорожных путях между станциями Волховстрой-1 и Волховстрой-2 в Волховском районе.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что информации о происшествиях на указанном участке 15 марта не поступало.

Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники Западного межрегионального управления СК на транспорте и управления транспортной полиции по СЗФО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.