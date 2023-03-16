Поезд насмерть сбил молодого человека в Волхове

Тело 20-летнего мужчины со следами наезда поезда нашли 15 марта около 16:00 на железнодорожных путях между станциями Волховстрой-1 и Волховстрой-2 в Волховском районе.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что информации о происшествиях на указанном участке 15 марта не поступало.
Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники Западного межрегионального управления СК на транспорте и управления транспортной полиции по СЗФО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.08.2022 2110