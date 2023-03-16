В Госдуму внесен проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Законодательное собрание Ленобласти внесло в Госдуму законопроект о четырех дополнительных выходных в месяц для родителей детей-инвалидов.

Законопроектом предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, право на четыре дополнительных выходных в месяц до достижения детьми 23 лет. Документ есть в доступе в электронной базе Госдумы.

Инициатива характеризуется как мера дополнительной соцподдержки работающих родителей детей-инвалидов. Изменения должны вноситься в ТК РФ.

Правительством законопроект не поддержан, поскольку в нем нет положения, устанавливающего источники и порядок исполнения предлагаемых видов расходов.