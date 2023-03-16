Лжесоцработницы обокрали пенсионерку в деревне Бор  

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Бокситогорского района 15 марта обратилась 84-летняя жительница деревни Бор. К ней в квартиру пришли две женщины и представились работниками социальной помощи.

Они расспросили пенсионерку о нуждах. А когда ушли, пожилая женщина обнаружила пропажу более 250 тысяч рублей. Деньги пенсионерка хранила в шкафу.

Не исключено, что у лжесоцработниц был сообщница. Она незаметно смогла войти в квартиру, пока ее сообщницы разговаривали с хозяйкой. По факту кражи в крупном размере заведено уголовное дело.

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