В деревне Коваши может появится культурный центр Ломоносовского района

Единое общественное пространство объединит восстановленный храм архитектора Василия Косякова, музей, воскресную школу и прогулочную зону вдоль реки.

«Это большой проект, в Ломоносовском районе нет филиала Музейного агентства, теперь он появится в новом культурном центре с благоустроенной территорией, с выходом на реку. Обязательно нужно предусмотреть помещение для питания, что привлечет туристов и финансирование в фонд», ― отметил Александр Дрозденко.

Церковь благовещения пресвятой Богородицы будет воссоздана по проекту Василия Косякова начала 20 века, храм возведет ООО «Архитектурная мастерская Юсупова».

Глава региона также поручил взять на контроль вопрос реализации проекта в части строительства набережной реки Коваши, а также ремонта дороги. Отметим, что деревня расположена в северо-западной части Ломоносовского района на автодороге 41К-137.

Деревянная на каменном основании церковь в Ковашах была построена в 1788 году князем Яковом Петровичем Долгоруковым — владельцем здешнего имения. К 1917 году на его месте построили кирпичный храм по проекту синодального архитектора Василия Косякова. В советское время здание было разобрано до фундамента, на котором построили корпус областной психиатрической больницы, которая тут располагалась.

Василий Косяков может по праву считаться одним из самых выдающихся архитекторов начала 20 века в России. По его проектам было построено более 50 зданий, в том числе Морской собор в Кронштадте.