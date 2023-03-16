Один человек погиб и трое спасены при пожаре в Гатчине

Пожар случился утром 16 марта – горела квартира в деревянном доме на улице Хохлова в Гатчине Ленобласти.

Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома, огонь занял 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 20 человек, задействовав пять единиц техники.

Из помещения вынесли мужчину без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. Также из здания при помощи спасательных устройств эвакуировали женщину и еще двоих человек. Один госпитализирован с ожогами. Другой, по предварительной информации, сбежал с места происшествия.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.