В Федоровском горело предприятие по изготовлению металлической мебели

Автор: Гузель Галимова
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Сигнал о пожаре в Тосненском районе Ленобласти поступил около девяти часов вечера 16 марта – горело производство металлической мебели в поселке Федоровское.

Огонь охватил 90 квадратных метров, ранг был повышен до 1-БИС. На месте работали добровольная пожарная дружина Федоровского поселения, 111-ая, 86-ая пожарные части Ленобласти и 49-ая пожарная часть Петербурга.

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В Федоровском горело предприятие по изготовлению металлической мебели Тосненский район, посёлок Фёдоровское, пожар, Ленобласть, горело предприятие
Фото: 47news

Сейчас пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В Федоровском горело предприятие по изготовлению металлической мебели Тосненский район, посёлок Фёдоровское, пожар, Ленобласть, горело предприятие
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