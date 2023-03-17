Сигнал о пожаре в Тосненском районе Ленобласти поступил около девяти часов вечера 16 марта – горело производство металлической мебели в поселке Федоровское.

Огонь охватил 90 квадратных метров, ранг был повышен до 1-БИС. На месте работали добровольная пожарная дружина Федоровского поселения, 111-ая, 86-ая пожарные части Ленобласти и 49-ая пожарная часть Петербурга.

Фото: 47news

Сейчас пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.