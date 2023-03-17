Сигнал о пожаре в Тосненском районе Ленобласти поступил около девяти часов вечера 16 марта – горело производство металлической мебели в поселке Федоровское.
Огонь охватил 90 квадратных метров, ранг был повышен до 1-БИС. На месте работали добровольная пожарная дружина Федоровского поселения, 111-ая, 86-ая пожарные части Ленобласти и 49-ая пожарная часть Петербурга.
Фото: 47news
Сейчас пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.
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13.03.2023 170