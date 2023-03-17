В Петербурге продажи билетов на спектакли и концерты превысили допандемийный уровень

В Петербурге резко взлетела популярность театров и концертных залов.

Продажи билетов на спектакли и концерты превысили допандемийные показатели на 30%. Отмечается, что петербургские концертные и театральные площадки посещают в том числе гости из столицы, передают «Невские новости»

Президент корпорации PMI, гендиректор промоутерской компании «Планета Плюс» Евгений Финкельштейн отметил, что спрос на посещение театров и музыкальных залов вырос в том числе из-за того, что в кинотеатрах сократился объем контента.

«Спрос на развлечения в Петербурге не падает, а даже растет. В концертной сфере в том числе. На это влияет сокращение числа кинофильмов в кинотеатрах, а также есть голод, и люди хотят получать эмоции и энергию на концертах. И даже неожиданные концерты, которые не всегда продавались, теперь продаются на полном аншлаге», — отметил Финкельштейн.

Он добавил, что отъезд некоторых артистов из страны не повлиял на индустрию развлечений. Эксперт отметил, что со временем появятся новые звезды, которые будут собирать залы.