Апрель в Петербурге рискует быть пасмурным и холодным

Апрель в Петербурге пройдет под влиянием периферий циклонов и полей повышенного давления.

В связи с этим пасмурные и солнечные дни будут чередоваться, а температура воздуха будет немного отклоняться от нормы. Об этом «Невским новостям» рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

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По предварительному прогнозу на апрель в Петербурге среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к норме, отклонение от нее не превысит одного градуса. Нормой для апреля является температура +5,2 градуса», — отметила Мироничева.

По ее словам, температура воздуха в первой и третьей декадах будет чуть ниже климатической нормы. Во второй декаде показатели немного превысят норму. В последнюю неделю месяца в Петербург ожидается череда циклонов и антициклонов.