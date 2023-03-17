Водитель легковушки погиб после лобового удара с грузовиком в Сосновом Бору

Смертельное ДТП произошло днем 16 марта на 96-м километре дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» в Сосновоборском городском округе Ленобласти.

По уточненным данным, 37-летний водитель грузовика с полуприцепом выехал на «встречку» на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с Ford Focus. От полученных травм 31-летний житель Соснового Бора скончался на месте ДТП.

Фото: Мой Сосновый Бор/ВКонтакте

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан. Известно, что с начала года он дважды привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил обгона.