Водитель легковушки погиб после лобового удара с грузовиком в Сосновом Бору

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло днем 16 марта на 96-м километре дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» в Сосновоборском городском округе Ленобласти.

По уточненным данным, 37-летний водитель грузовика с полуприцепом выехал на «встречку» на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с Ford Focus. От полученных травм 31-летний житель Соснового Бора скончался на месте ДТП.

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Водитель легковушки погиб после лобового удара с грузовиком в Сосновом Бору Сосновый Бор, смертельная авария, погиб человек, Ленобласть, ДТП
Фото: Мой Сосновый Бор/ВКонтакте

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан. Известно, что с начала года он дважды привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил обгона.

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