Дмитрий Медведев проинспектировал военкомат Ленобласти

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 марта провел в Петербурге совещание по вопросам набора на военную служб по контракту.
В ходе рабочей поездки он посетил военный комиссариат Ленобласти, расположенный на набережной Фонтанки, 90. Судя по видео, опубликованное в тг-канале, Медведев проинспектировал казарму, учебные классы со знаменем ВВС, военную столовую.
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14.03.2023 257