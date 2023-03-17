Дмитрий Медведев проинспектировал военкомат Ленобласти

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 марта провел в Петербурге совещание по вопросам набора на военную служб по контракту.

В ходе рабочей поездки он посетил военный комиссариат Ленобласти, расположенный на набережной Фонтанки, 90. Судя по видео, опубликованное в тг-канале, Медведев проинспектировал казарму, учебные классы со знаменем ВВС, военную столовую.