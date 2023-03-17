АО Ростерминалуголь продолжит программу поддержки российских ученых в экологических проекта Балтийского моря

Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук совместно с компанией «Ростерминалуголь» продолжают в 2023 году масштабный проект по изучению балтийской кольчатой нерпы, обитающей в Финском заливе.

В прошлом году ими была с нуля разработана и применена на практике уникальная для России методика PHOTO ID нерпы с применением квадрокоптера. В ходе весенней экспедиции к местам обитания балтийской кольчатой нерпы были сделаны тысячи фотографий высокого качества с распознаваемым индивидуальным рисунком (аналог отпечатков пальцев у человека), точные координаты залежки каждого конкретного животного и характер использования разными нерпами одного участка акватории для выхода на сушу. Полученные материалы были использованы для создания первого в своем роде фотокаталога балтийских кольчатых нерп Финского залива. В него вошли 27 животных.

В 2023 году пройдут сразу две подобные экспедиции, которые позволят получить с применением квадрокоптера еще больше данных о поведении ластоногих. Как отметил научный сотрудник СПб НЦ РАН Михаил Веревкин, исследования позволят оценить вероятность возвращения нерп на излюбленные места залежек и собрать статистические данные для оценки характера использования и значимости линных и релаксационных залежек кольчатых нерп. Данные помогут оценить динамику численности популяции. А также определить наиболее важные участки акватории, в которых расположены залежки нерпы, с целью ограничения промыслового рыболовства в весенний период.

Необходимость определения таких участков была поднята в рамках круглого стола «Сохранение биоразнообразия водных ресурсов. Роль бизнеса», прошедшего по инициативе АО «Ростерминалуголь» в 2022 году и посвященного защите водной экосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отметим, что плотное взаимодействие РАН и АО «Ростерминалуголь» по изучению популяции балтийской кольчатой нерпы ведется в рамках экологического проекта предприятия — Экомарафона, старт которому был дан в 2017 году. Ластоногое, занесенное в Красную книгу Российской Федерации, а также Ленинградской области и Санкт-Петербурга находится под угрозой исчезновения.

Одним из наиболее важных итогов совместной работы предприятия и СПб НЦ РАН стала разработка новой методики оценки численности взрослых особей балтийской кольчатой нерпы, обитающей в Финском заливе. Работа ученых была представлена на международной комиссии по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM) и получила положительную оценку в 2021 году. В будущем методику подсчета планируется применить в прикладных исследованиях южных популяций балтийской кольчатой нерпы с целью оценки экологического состояния окружающей среды всего Балтийского моря.