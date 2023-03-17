Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 17 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

На Донецком направлении уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

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На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

За сутки уничтожены украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и тактическая ракета «Точка-У», уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Минобороны РФ