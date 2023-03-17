Суд в Ленобласти впервые подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу

Ленинградский областной суд подтвердил право жителя Гатчины Павла Мушуманского на альтернативную гражданскую службу (АГС) при частичной мобилизации. Это первый случай в России.

Павел Мушуманский ранее из-за религиозных убеждений проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. В сентябре, после объявления в России частичной мобилизации, Мушуманский получил повестку и пришел в военкомат, где вновь попросил об АГС, но на этот раз получил отказ. Его направили в воинскую часть, где он отказался брать в руки оружие и носить форму.

Молодой человек оспорил это решение, и в ноябре 2022 года суд удовлетворил его иск и признал призыв на службу незаконным. Призывная комиссия попыталась обжаловать решение суда, однако сделать это ей не удалось, сообщили в Telegram-канале «Военный омбудсмен»