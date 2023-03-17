Впервые ленинградская команда принимает участие в федеральном проекте в режиме «Кибердром»

Команда наставников, школьников и студентов, а это 14 человек, вышла в одну четвертую финала конкурса проектов «Кибедром».

Команда принимает участие в федеральном проекте «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром»».

«Подготовка специалистов для промышленных предприятий сейчас выходит на первый план. Начинать, безусловно, надо со школы, когда тяга ко всему новому, в том числе цифровым технологиям, обусловлена возрастом и свежестью восприятия. И «вести» самых любознательных надо дальше, помогая на всех профессиональных этапах», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Конкурс направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий промышленности. Одна из главных задач проекта – сформировать у его участников новые знания, умения и компетенции в области инновационных технологий, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, мехатроники и программирования.