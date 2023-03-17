В городе пройдут мероприятия для болельщиков.

Сборную России по футболу отстранили от участия во всех международных официальных играх. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не примет участия в отборе на Евро-2024 и розыгрыше Лиги наций.

Как пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирака состоится в Петербурге. Об этом объявлено официально. Игра пройдет в воскресенье, 26 марта на «Газпром-Арене».

Карта болельщика (Fan ID) для посещения матча не потребуется, а о времени проведения объявят позднее.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Ирака может пройти 26 марта в Петербурге.